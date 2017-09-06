Лебедев: выступление паралимпийцев под нейтральным флагом – это унижение России

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета России продлить отстранение Паралимпийского комитета России. Российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«После отказа МПК в восстановлении членства России жить нужно весело и счастливо! А если серьёзно, то мы не раз обсуждали этот вопрос, и все прекрасно понимаем, что здесь больше политики, чем чистого спорта. Мы пытаемся лечить признаки болезни, оспариваем спортивные решения, а нам надо лечить первопричины – они кроются в политике. Пока не будут налажены отношения с Западом и Европой или пока хотя бы не наметится положительный сдвиг в эту сторону, я думаю, что остальные спортивные попытки будут иметь фиаско, как сейчас получилось с ПКР.

По-спортивному жалко наших атлетов, потому что для них Паралимпиада – это пик карьеры. Наши спортсмены всегда успешно выступали на Играх, завоёвывали медали. Пропуск второй Паралимпиады подряд для многих означает завершение карьеры. Но так устроена жизнь, что сегодня – не судьба. Остаётся продолжать бороться и сопротивляться, но не надо прибегать к тому способу, к которому мы прибегали на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Выступление под нейтральным флагом наших паралимпийцев – это не способ решения проблемы, а даже унижение спортсменов и страны в целом. Надо продолжать бороться, использовать юридические методы и надеяться, что политический вектор сменит своё направление», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.