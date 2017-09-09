МФК «Спартак» подписал контракт с голкипером Степановым

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с 21-летним голкипером КПРФ Александром Степановым. В составе молодёжной команды «коммунистов» он провёл три сезона и стал обладателем международного Кубка дублей, а также победителем первенства Москвы по мини-футболу.

Также Александр является двукратным обладателем кубка Москвы по мини-футболу.

Сегодня, 9 сентября, «Спартак» откроет сезон матчем с подмосковным «Динамо» в Кубке России. 10 сентября красно-белые сыграют с «Мосполитехом».