Итальянец Россетти победил в ските на ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье

Итальянец Габриэле Россетти завоевал золотую медаль в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Дмитрове (Московская область). В субботу Россетти попал в 54 мишени. Его ближайший преследователь, немец Винсент Хага, поразил 52 мишени. В активе бронзового призёра, киприота Георгиоса Ахиллеоса, 42 точных попадания.



Россияне вошли в шестёрку лучших. Александр Землин (25) стал пятым, Николай Тёплый (11) — шестым.



Несколькими часами ранее Землин, Тёплый и Антон Астахов завоевали серебро в командном турнире, набрав 363 балла и уступив 1 балл итальянцам.



Чемпионат мира по стендовой стрельбе в Подмосковье завершится 10 сентября.

Россияне завоевали серебро в ските на ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье