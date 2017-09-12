CAS 15 ноября рассмотрит апелляцию Картера о лишении его золота Игр-2008

Спортивный арбитражный суд 15 ноября рассмотрит апелляцию ямайского спринтера Несты Картера, допинг-проба которого с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат, на решение Международного олимпийского комитета лишить его и партнёров по эстафетной четвёрке золота Игр в Пекине, сообщает официальный сайт CAS.

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт из-за решения МОК был лишён одной из своих девяти золотых олимпийских медалей.

Если апелляция будет отклонена, то золото Олимпиады получит сборная Тринидада и Тобаго.