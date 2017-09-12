Родионенко: думаю, Мустафина будет готова стартовать на ЧР в апреле

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастке Валентина Родионенко сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, родившая в июне 2017 года дочку Алису, может выступить на чемпионате России в апреле 2018 года.

«Алия прекрасно тренируется. Поставили цели. Думаю, что она будет готова стартовать на чемпионате России в апреле. Может быть, даже в многоборье, но пока говорили о двух снарядах: бревно и брусья. Сначала думали вообще к августу вернётся, но в силу того, что она успешно восстанавливается, будет, скорее всего, так», — приводит слова Родионенко «Р-Спорт».