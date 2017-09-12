Уайлд: не хочу показаться нескромным, но в сборной России я номер один

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал о планах по подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.



«Подготовка к Олимпиаде идёт хорошо. На тренировках показываю быстрые секунды – это не может не радовать. Надеюсь, к февралю мои результаты станут ещё лучше. Не хочу показаться нескромным, но в сборной России я сейчас номер один. Если брать мировой уровень, да, есть несколько парней, которые пока быстрее меня, но я сделаю всё, чтобы к зиме стабильно попадать в топ-5. Главное, чтобы здоровье не подкачало.



В Пхёнчхане специфический склон. Со стороны он выглядит каким-то не настоящим. Ещё там в прошлом году было влажно и очень-очень холодно. После двух побед в Сочи я более спокоен. Только трое парней, как и я, имеют по два олимпийских золота. Но сейчас мои мысли заняты подготовкой к сезону. Вот если в Пхёнчхане выйду в главный финал, тогда подумаю о рекорде», — приводит слова Уайлда официальный сайт Олимпийского комитета России.

