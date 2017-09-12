Двукратный призёр Олимпиады гимнаст Белявский стал отцом

Двукратный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российский гимнаст Давид Белявский рассказал, что его супруга Мария родила дочь, которую родители назвали Алисией.



«Дорогие друзья! 6 сентября мы стали родителями нашей прекрасной девочки Алисии. Этот день я запомню на всю жизнь! Хочу сказать большое спасибо моей жене за то, что она подарила мне эту радость! Теперь у меня две любимых девочки», — написал Белявский на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись вы можете в «инстаграме».

Напомним, что Давид сделал предложение Марии после завоевания серебра Олимпийских игр-2016 в командном турнире. В октябре молодые люди вступили в брак.