Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19

Суд Европейской федерации гандбола инициировал разбирательство против Федерации гандбола России и трёх российских гандболисток, сдавших положительные допинг-тесты на чемпионате Европы U19 в Словении. Европейская федерация гандбола временно отстранила Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину.

У всех трёх спортсменок в организме был обнаружен мельдоний, включённый в список запрещённых Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.

Три российские гандболистки сдали положительные допинг-тесты на ЧЕ U19

В финале чемпионата Европы U19 российские гандболистки уступили француженкам со счётом 26:31.