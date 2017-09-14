Лалович: уверен, Дагестан предстанет настоящим местом рождения спортивной борьбы

Президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович сказал, что благодаря проведению чемпионата Европы 2018 года Дагестан сможет продемонстрировать миру, что является родиной спортивной борьбы.



«Мы уже приступили к подготовке к турниру совместно с российской федерацией и местным организационным комитетом. Мы уверены, что Махачкала и Дагестан предстанут настоящим местом рождения спортивной борьбы. Вот почему мы наделили этот город правом провести чемпионат Европы. Мы знаем, что там люди любят спортивную борьбу, понимают её, и я уверен, что во время соревнований мы увидим полный зал, город будет жить этим событием», — цитирует Лаловича ТАСС.

Чемпионат Европы по борьбе 2018 года пройдёт в Каспийске