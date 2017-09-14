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Лалович: уверен, Дагестан предстанет настоящим местом рождения спортивной борьбы

14 сентября 2017, четверг. 13:40 Другие

Президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович сказал, что благодаря проведению чемпионата Европы 2018 года Дагестан сможет продемонстрировать миру, что является родиной спортивной борьбы.

«Мы уже приступили к подготовке к турниру совместно с российской федерацией и местным организационным комитетом. Мы уверены, что Махачкала и Дагестан предстанут настоящим местом рождения спортивной борьбы. Вот почему мы наделили этот город правом провести чемпионат Европы. Мы знаем, что там люди любят спортивную борьбу, понимают её, и я уверен, что во время соревнований мы увидим полный зал, город будет жить этим событием», — цитирует Лаловича ТАСС.

Чемпионат Европы по борьбе 2018 года пройдёт в Каспийске
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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14 сентября 2017, четверг
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