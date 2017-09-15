Цуканов: Конов и Бадретдинов помогут МФК «Спартак» стать ещё сильнее

Главный тренер МФК «Спартак» Андрей Цуканов оценил подготовку команды к сезону и подвёл итоги выступления подопечных на стартовом этапе Кубка России. Красно-белые одержали победы над подмосковным «Динамо» (4:2) и столичным «Мосполитехом» (9:1) и вышли во второй этап соревнований.

«Считаю, что все задачи начальной подготовки были выполнены. Тренировочный процесс был разбит на три этапа. Первую часть наших сборов мы посвятили улучшению физических кондиций игроков, а затем переместились непосредственно в зал, где работали над технико-тактической подготовкой. Завершился подготовительный этап контрольными матчами с ЦСКА, «Диной» и КПРФ. Хорошая подготовка к сезону — залог успеха любой команды, и, надеюсь, наша работа должна принести свои плоды. Я благодарен ребятам за терпение, трудолюбие и профессиональное отношение к делу.

Максим Конов и Анатолий Бадретдинов, безусловно, помогут нашей команде стать ещё сильнее. У Конова есть отличные данные для мини-футбола, и при должном отношении к делу он может вырасти в сильного игрока. Анатолий Бадретдинов выступал на самом высоком уровне, так что всем прекрасно известен и в дополнительном представлении не нуждается.

В Кубке России мы одержали две победы и уверенно вышли во второй этап соревнований. В стартовые минуты матча с подмосковным «Динамо» наша команда выглядела слегка нервозно, но затем успокоилась и набрала важные три очка. Во второй встрече с «Мосполитехом» серьёзно сказалась разница в классе. Мы дали возможность проявить себя абсолютно всем игрокам, многие из которых сумели воспользоваться своим шансом.

С каждым годом Высшая лига становится сильнее, поэтому с первой игры необходимо выходить с максимальной самоотдачей и добиваться результата здесь и сейчас. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы болельщики с удовольствием приходили на наши матчи. Мы хотим, чтобы между командой и фанатами была связь, которая помогала бы двигаться вперёд и вместе добиваться поставленных задач", — цитирует Цуканова официальный сайт клуба.