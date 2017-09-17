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Матвиенко: только ущербные государства требуют отстранить Россию от Олимпиады

17 сентября 2017, воскресенье. 11:58 Другие

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала заявление глав 17 антидопинговых агентств с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединённых Наций должны запретить подобные „политические танцы“ вокруг спорта.

Посмотрите на список государств — это те же традиционные наши «друзья», которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии, для нагнетания противостояния. Государства, которые позволяют себе такие высказывания, — это ущербные государства, они недальновидные", — цитирует Матвиенко ТАСС.

17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Валентина Матвиенко ОИ-2018 Допинг
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