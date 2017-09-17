Матвиенко: только ущербные государства требуют отстранить Россию от Олимпиады

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала заявление глав 17 антидопинговых агентств с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы. И международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединённых Наций должны запретить подобные „политические танцы“ вокруг спорта.

Посмотрите на список государств — это те же традиционные наши «друзья», которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии, для нагнетания противостояния. Государства, которые позволяют себе такие высказывания, — это ущербные государства, они недальновидные", — цитирует Матвиенко ТАСС.