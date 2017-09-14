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17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018

14 сентября 2017, четверг. 17:40 Другие

Главы национальных антидопинговых агентств 17 стран выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Отметим, что под заявлением подписались в том числе руководители агентств США, Великобритании и Канады.

«У нас есть большие сомнения в том, что Олимпиада-2018 будет чистой, поскольку огромное количество свидетельств употребления российскими участниками Игр в Сочи запрещённых веществ так и не были расследованы в полной мере. Кроме того, результаты тестирования российских спортсменов за последние четыре года были недостаточными.

В связи с этим МОК необходимо перестать пинать пустую банку по дороге и немедленно ввести серьёзные последствия. Невозможность быстро исследовать все индивидуальные допинговые истории российских спортсменов ставит под угрозу чистоту Олимпиады для тысяч чистых атлетов со всего мира», — цитирует текст заявления The Guardian.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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ОИ-2018 Допинг МОК
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14 сентября 2017, четверг
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