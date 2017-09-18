Врач сборной РФ: искать допинг у лыжников бесполезно, никто ничего не употреблял

Историю с недоказанными допинговыми обвинениями в адрес шести российских лыжников, которые из-за отстранения пропустили целый год, прокомментировал доктор национальной команды заслуженный врач России Владимир Гардер.

«Спасибо, что спросили именно того человека, который напрямую отвечает за то, будет ли допинг в команде. Именно я лично работаю с лыжниками сборной России. Отвечаю за чистоту нашей команды. И мы изначально в национальной дружине даже не допускали использования ничего запрещённого. Обидно, когда все тиражируют мнение Григория Родченкова, на которого заведено уголовное дело, а не спрашивают у тех, кто напрямую работает с атлетами.

Я ручаюсь за лыжников, с которыми работаю. Искать бесполезно – никто ничего не употреблял. Мы это сразу чётко знали. Обидно, что пострадали в ситуации невиновные спортсмены. Нам решили выбить почву из-под ног, дать под дых. Убрали ведь лидеров – Вылегжанина, Легкова… Это – великие чемпионы, которых лишили чемпионат мира 2017 года. Их семьи недополучили доход, который спортсмены могли заработать. Думаю, бумерангом всё вернётся к тем, кто затеял этот абсурд. Кто и почему решил искать в лыжной сборной России, где с 2010 года нет ни одного случая допинга? В чём виноваты спортсмены, отстранённые сейчас? Которые чисто, на своём здоровье много лет выигрывали у соперников из других стран, которым выдаются терапевтические исключения.

Ещё раз повторю, что этот искусственный скандал не имеет отношения к лыжным гонкам. Какие-то закулисные игры. Верю, что всё закончится благополучно», — приводит слова Гардера «Тюменская арена».