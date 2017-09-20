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Аносов: МФК «Спартак» обязан выходить в 1/8 финала Кубка России

20 сентября 2017, среда. 09:12 Другие

Защитник московского мини-футбольного клуба «Спартак» Роман Аносов оценил выступление команды на старте сезона. Красно-белые вышли во второй этап Кубка России, а в первом туре Высшей лиги одержали победу над «Мосполитехом» со счётом 5:1.

«Очень рад, что сезон наконец-таки стартовал. Тренироваться, конечно, хорошо, но играть гораздо лучше. В Кубке России мы не испытали особых проблем с соперниками, а вот в первом туре Высшей лиги «Мосполитех» сумел оказать достойное сопротивление. К счастью, мы ничего не позволили сделать москвичам и заслуженно добились победы.

Возможно, на наши действия наложил отпечаток первый матч с «Мосполитехом». В кубковой встрече мы добились крупной победы, поэтому в подсознании где-то сидела мысль, что и в этот раз проблем с соперником не будет. Мы потихоньку вкатываемся в сезон, набираем оптимальные кондиции, и, конечно, нам предстоит ещё многое подкорректировать, но для начала сезона такая ситуация вполне стандартна.

Во втором этапе Кубка России собраны победители своих групп, поэтому слабых команд там быть не может. Понимаем, что матчи со «Спартаком» для всех команд являются шансом проявить себя, но, несмотря на это, мы уверены в своих силах и обязаны выходить в 1/8 финала Кубка России", — цитирует Аносова официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт МФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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