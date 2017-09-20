Чудинов: саночники Павличенко и Иванова показали лучшие результаты на тестах

Старший тренер сборной России по санному спорту по общефизической и стартовой подготовке Сергей Чудинов рассказал о результатах членов сборной России на контрольных тренировках в Парамоново.

«Если сравнивать с показателями прошлого года, то лучший результат показали Семён Павличенко среди мужчин и Татьяна Иванова среди девушек, а также двойка Александр Денисьев и Владислав Антонов. У Семёна видна очень серьёзная динамика, он выиграл контрольную тренировку. Денисьев и Антонов показывают примерно свой прошлогодний уровень. Но у них есть потенциал для улучшения стартовых кондиций.



То же самое касается и Татьяны Ивановой. Она показывает серьёзную динамику в результатах общефизической подготовки. А в сравнении со своими прошлогодними стартовыми данными у неё примерно те же результаты.

В соревновании мужчин вторым стал Степан Фёдоров, а следом за ним — Роман Репилов. А у девушек соответственно Екатерина Батурина и Виктория Демченко. Среди двоек второе место занял экипаж Андрея Богданова и Андрея Медведева. И примерно одинаковые результаты показали двойки Станислава Мальцева и Олега Фасхутдинова, Всеволода Кашкина и Константина Коршунова", — цитирует Чудинова «Р-Спорт».