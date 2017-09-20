Иванов и Созонов вышли во второй круг этапа Суперсерии по бадминтону в Токио

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов вышли во второй круг этапа Мировой Суперсерии по бадминтону в Токио (Япония) в парном разряде. На старте соревнований они в трёх партиях одолели представителей Гонконга Ло Чук Хима и Ли Чунь Хэй Реджинальда со счётом 2:1 (21:23, 21:13, 21:13).

Во втором круге соревнований в Токио Иванов и Созонов встретятся с китайцами Лю Чэном и Чжан Нанем.

На минувшей неделе Владимир и Иван в матче первого круга мужского парного разряда на этапе Суперсерии в Сеуле проиграли представителям Китайского Тайбэя Лу Чхин Яо и Ян Пхо Хань со счётом 1:2 (21:11, 22:24, 14:21).