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МФК «Спартак» подписал контракт с защитником Колесниченко

21 сентября 2017, четверг. 09:15 Другие

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним защитником Ильёй Колесниченко. Уроженец Свердловской области является воспитанником футбольной школы «Урал». В составе этой команды он становился чемпионом России (Урал и Западная Сибирь).

В минувшем сезоне Колесниченко защищал цвета свердловского «Брозекса» и стал бронзовым призёром Первой лиги по мини-футболу.

С 22 по 24 сентября «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет во втором этапе Кубка России. Соперниками красно-белых будут «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный), «ИрАэро» (Иркутск) и «Оргхим» (Нижний Новгород), заменивший снявшуюся с турнира «Зарю» (Якутск).

Источник: Официальный сайт МФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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