Иванов и Созонов вышли в 1/4 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Токио

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в четвертьфинал этапа Мировой Суперсерии по бадминтону в Токио (Япония) в парном разряде. Во втором раунде они обыграли представителей Китая Лю Чэна и Чжан Наня со счётом 2:1 (21:18, 15:21, 24:22).

На старте соревнований Иванов и Созонов в трёх партиях одолели представителей Гонконга Ло Чук Хима и Ли Чунь Хэй Реджинальда со счётом 2:1 (21:23, 21:13, 21:13).

За выход в полуфинал россияне поспорят с победителями матча Такэси Камура (Япония) / Кэйго Сонода (Япония) — Хим Вах Лим (Малайзия) / Ю Ён Сон (Южная Корея).