Каттанео стал и.о. президента Европейского союза велосипедистов

Швейцарец Рокко Каттанео назначен на пост исполняющего обязанности президента Европейского союза велосипедистов на внеочередном заседании руководства UEC, сообщает официальный сайт организации. Накануне глава UEC француз Давид Лаппартьен был избран президентом Международного союза велосипедистов и освободил должность главы Европейского союза велосипедистов.
Конгресс, в рамках которого пройдут выборы нового президента UEC, состоится в марте 2018 года.
Давид Лаппартьен сменил на посту главы UCI британца Брайана Куксона.
Лаппартьен избран на пост президента Международного союза велосипедистов