Биатлонисты Васнецова и Халили выиграли индивидуальные гонки на юниорском ЧР

Валерия Васнецова и Карим Халили выиграли индивидуальные гонки на юниорском первенстве России по летнему биатлону в Ижевске. Вторыми стали Дарья Семёнова и Игорь Малиновский, третьими — Полина Шевнина иВячеслав Малеев.

Первенство России по летнему биатлону. Ижевск. Индивидуальная гонка. 15 км. Юниоры

1. Саид Каримулла Халили (Москва) — 39.43,3 (1).

2. Игорь Малиновский (Омская область — Камчатский край) — +1.50,3 (3).

3. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — +2.50,4 (3).

Индивидуальная гонка. 12,5 км. Юниорки

1. Валерия Васнецова (Пермский край) — 37.15,2 (2).

2. Дарья Семёнова (ХМАО) +1.48,4 (1).

3. Полина Шевнина (Свердловская область) +2.36,2 (3).