Байдарочник Эйгель вышел в полуфинал ЧМ по гребному слалому во Франции

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Завершился первый раунд отбора в мужской байдарке-одиночке. Россиянин Павел Эйгель напрямую вышел в полуфинал соревнований в байдарке-одиночке, продемонстрировав в квалификации 18-й результат (81,14 секунды).

Его соотечественники Сергей Маймистов (60-й – 92,03) и Никита Губенко (94-й – 184,52) примут участие во второй отборочной попытке.

Лучший результат в квалификации показал представитель Великобритании Джозеф Кларк (77,90).

Чемпионат мира завершится 1 октября.