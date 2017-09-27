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Байдарочник Эйгель вышел в полуфинал ЧМ по гребному слалому во Франции

27 сентября 2017, среда. 15:00 Другие

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Завершился первый раунд отбора в мужской байдарке-одиночке. Россиянин Павел Эйгель напрямую вышел в полуфинал соревнований в байдарке-одиночке, продемонстрировав в квалификации 18-й результат (81,14 секунды).

Его соотечественники Сергей Маймистов (60-й – 92,03) и Никита Губенко (94-й – 184,52) примут участие во второй отборочной попытке.

Лучший результат в квалификации показал представитель Великобритании Джозеф Кларк (77,90).

Чемпионат мира завершится 1 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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