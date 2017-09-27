Сборная Ямайки попросила Трампа не упоминать Болта в политических высказываниях

Сборная Ямайки по лёгкой атлетике обратилась к президенту США Дональду Трампа с призывом не упоминать имя восьмикратного олимпийского чемпиона спринтера Усэйна Болта в своих политических высказываниях.



«Пожалуйста, не затрагивайте Болта в своих политических фокусах», — говорится в заявлении сборной Ямайки в сети «Твиттер».

Напомним, что Трамп, критикуя игроков НФЛ за отказ вставать во время исполнения гимна США, выложил видео, на котором Болт прерывает свой разговор с журналистами в момент звучания американского гимна. Глава государства написал: «Даже Усэйн Болт с Ямайки уважает гимн США».