«Спартак» сыграл вничью, «Синтез» уступил во 2-м туре отборочного раунда ЛЧ

Российские клубы не сумели победить в матчах второго тура второго квалификационного раунда ватерпольной Лиги чемпионов. В группе Н казанский «Синтез» проиграл белградской «Црвене Звезде» со счётом 8:10. В группе Е волгоградский «Спартак» разошёлся миром с загребским клубом «Младость» — 6:6.

В стартовых матчах волгоградцы победили черногорский «Ядран» (7:5), а «Синтез» взял верх над греческим «Вулиагмени» (10:7).

В 3-м туре «Синтез» 1 октября встретится с румынским клубом «Диги», а «Спартак» — с немецким «Дуйсбургом».

Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. Второй квалификационный раунд. 2-й тур

Группа Н

«Црвена Зведа» (Сербия) — «Синтез» (Россия) — 10:8 (2:1, 2:3, 2:2, 4:2).

Группа Е

«Младость» (Хорватия) — «Спартак» (Волгоград) — 6:6 (3:1, 0:1, 2:0, 1:4).