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Алфосов: очень доволен, что мы вернули Белявского в многоборье

3 октября 2017, вторник. 10:02 Другие

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов оценил выступление подопечных на старте чемпионата мира в Монреале. Давид Белявский занимает третье место в квалификации в личном многоборье, Никита Нагорный — 10-е. В отдельных видах Белявский идёт четвёртым в упражнениях на перекладине и в упражнении на брусьях, а также шестым в упражнениях на коне. Денис Аблязин — второй в упражнении на кольцах.

«Очень доволен Белявским, что мы его вернули в многоборье. 2018 год у нас квалификационный, будем стараться получить лицензию на Олимпийские игры, а многоборцы будут на вес золота. Очень рады его сегодняшнему выступлению. На Европе он только два снаряда делал, а сейчас уже шесть делает, это был большой шаг.

Мы привезли в Монреаль ещё и новых гимнастов, Ельцова. Задачи перед ним не стояло никакой. Он чемпион Кубка России, по спортивному принципу привезли, хотели посмотреть, как он психологически выдержит эту всю гимнастическую «кашу». Посмотреть, как его воспримут судьи, парень интересный, мы его тоже планируем на 2020 год. Далалоян тоже не смог показать свой уровень, что тоже обидно.

Лучше всех к турниру был готов Никита Нагорный, победитель Кубка России, но абсолютно не справился. Конечно, мы недовольны его выступлением, очень неудачно. Никакой травмы нет. Когда не знаешь, что говорить, хватайся за спину, как будто болит.

Двери сборной ни перед кем не закрываются. Игнатьев — опытный многоборец. Конечно, нам в 2018 году нужен будет тоже. Пусть работает, а то, что он психологически не выдерживает, мы это знали по многим соревнованиям.

Это индивидуальный чемпионат мира, по своему формату очень сложный. Тем более ребята приехали сюда практически без акклиматизации, так соревнования устроил FIG. Новый формат выступления, для всех непривычно немного. Выступления были у гимнастов неинтересные — ни у китайцев, ни у японцев, ни у американцев, ни у англичан, ни у нас. Очень много падений, очень много травм", — цитирует Алфосова «Р-Спорт».

Гимнаст Белявский занимает 3-е место в квалификации ЧМ в личном многоборье
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Давид Белявский Денис Аблязин Никита Игнатьев Никита Нагорный
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