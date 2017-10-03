Колобков: уверен, что к старту ОИ-2018 горнолыжники РФ ещё завоюют лицензии

Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонидом Мельниковым. Стороны обсудили подготовку российских горнолыжников к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Команда полностью обеспечена всем необходимым. К настоящему времени наши спортсмены завоевали пять олимпийских лицензий. Уверен, что к старту Игр-2018 будут ещё, так как сезон только начинается: в этом месяце в Австрии стартует Кубок мира», — приводит слова Колобкова официальный сайт Минспорта РФ.