Климов — пятый в общем зачёте Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Поляк Давид Кубацки победил на заключительном этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Клингентале. Он же стал лучшим в общем зачёте соревнований. Лучшим из россиян в генеральной классификации стал Евгений Климов, показавший пятый результат.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Гран-при. Клингенталь, Германия

К-125



1. Давид Кубацки (Польша) – 262,4.

2. Андреас Веллингер (Германия) – 256,0.

3. Йохан Форфанг (Норвегия) – 253,7…

23. Михаил Назаров (Россия) – 210,3…

46. Денис Корнилов (Россия) – 40,8.

Гран-при. Итоговое положение

1. Давид Кубацки (Польша) – 500.

2. Анзе Ланишек (Словения) – 353.

3. Юнсиро Кобаяси (Япония) – 332…

5. Евгений Климов (Россия) – 232…

12. Денис Корнилов (Россия) – 164…

40. Алексей Ромашов (Россия) — 42.

40. Михаил Назаров (Россия) – 42…

44. Роман Трофимов (Россия) – 38…

63. Дмитрий Васильев (Россия) – 14.