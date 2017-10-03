Климов — пятый в общем зачёте Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Поляк Давид Кубацки победил на заключительном этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Клингентале. Он же стал лучшим в общем зачёте соревнований. Лучшим из россиян в генеральной классификации стал Евгений Климов, показавший пятый результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Гран-при. Клингенталь, Германия
К-125
1. Давид Кубацки (Польша) – 262,4.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 256,0.
3. Йохан Форфанг (Норвегия) – 253,7…
23. Михаил Назаров (Россия) – 210,3…
46. Денис Корнилов (Россия) – 40,8.
Гран-при. Итоговое положение
1. Давид Кубацки (Польша) – 500.
2. Анзе Ланишек (Словения) – 353.
3. Юнсиро Кобаяси (Япония) – 332…
5. Евгений Климов (Россия) – 232…
12. Денис Корнилов (Россия) – 164…
40. Алексей Ромашов (Россия) — 42.
40. Михаил Назаров (Россия) – 42…
44. Роман Трофимов (Россия) – 38…
63. Дмитрий Васильев (Россия) – 14.