Прямая трансляция матча женской гандбольной Суперлиги «Университет» — «Звезда»

5 октября ижевский «Университет» на своей площадке примет звенигородскую «Звезду» в рамках чемпионата России по гандболу среди женских команд. Противостояние начнётся в 17:00 по московскому времени.

Для «Университета» этот матч станет четвёртым в текущем розыгрыше чемпионата России. Пока на счету ижевского коллектива одна победа, одна ничья и одно поражение. «Звезда» провели три игры — две победы и одно поражение.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.