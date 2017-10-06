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Алфосов: мне сложно ответить на вопрос, почему Белявский ошибся на перекладине

6 октября 2017, пятница. 09:33 Другие

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов оценил выступление подопечных в финале соревнований в личном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Давид Белявский занял четвёртое место, Никита Нагорный стал 10-м.

«Мне очень сложно ответить на вопрос, почему Давид совершил ошибку на перекладине. Я склонен думать, что причину неудачи следует искать в психологии. Белявский всегда очень уверенно выступает на перекладине и ошибку допустил при исполнении давно освоенного элемента. Для него всё случившееся тоже стало шоком.

Почему дело в психологии? Давид после замечательного выступления на пятом снаряде оторвался от преследователей 0,5 балла и понимал, что медаль чемпионата мира очень близка. Но это спорт, своей непредсказуемостью он и интересен для зрителей. Сегодняшний турнир многоборцев удался, борьба шла за каждую десятую балла.

Сегодняшняя обидная ошибка не скажется на выступлении Давида в отдельных видах гимнастического многоборья. Да и не может сказаться потому, что мы в сборной команде воспитываем бойцов, которые готовы бороться на любом уровне. Никакие невзгоды не должны выбивать из колеи, потому что это спорт, где никто не имеет права на ещё одну попытку.

Я находился в момент подготовки Нагорного к выступлению на перекладине не очень близко к спортсмену. Перекладину готовили его личный наставник и тренер сборной России. Я уверен, что всё было сделано грамотно. Такое бывает у спортсменов, допустивших ошибки, когда они пытаются свою неудачу свалить на кого-то другого.

Но я доволен выступлением Никиты в финале, он сегодня выглядел значительно лучше, чем в квалификации. Он прошёл непростой период акклиматизации. Да, он не справился с перекладиной, где допустил две технические ошибки. Он находится в самом расцвете сил, и мы вправе ожидать от него в дальнейшем хорошего результата", — цитирует Алфосова ТАСС.

Белявский — 4-й в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2017
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Давид Белявский Никита Нагорный
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6 октября 2017, пятница
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