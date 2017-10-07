Гимнаст Белявский завоевал серебро ЧМ в упражнении на коне

Российский гимнаст Давид Белявский завоевал серебряную медаль в упражнении на коне на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале (Канада). Победу одержал олимпийский чемпион британец Макс Уитлок, третье место на пьедестале почёта занял китаец Сяо Руотен.

Для Белявского это первая в карьере медаль чемпионата мира.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада

Мужчины. Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,441.

2. Давид Белявский (Россия) — 15,100.

3. Сяо Руотен (Китай) — 15,066.