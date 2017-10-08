Велогонщик Беклантс получил многочисленные повреждения во время «Тура Ломбрадии»

Бельгийский гонщик команды AG2R-La Mondiale Ян Беклантс получил многочисленные повреждения в результате падения на велогонке Мирового тура «Тур Ломбрадии», сообщает пресс-служба команды. Беклантс не справился с управлением на спуске Сормано.

У спортсмена диагностированы переломы семи рёбер, а также перелом первого и третьего позвонков поясничного отдела. Дополнительное обследование (МРТ) будет проведено 9 октября. По сообщению врача команды, Беклантс находится в стабильном состоянии. Он в сознании, может двигаться и не испытывает затруднений при дыхании.