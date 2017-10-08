Србич стал чемпионом мира в упражнении на перекладине, Белявский — 6-й

Российский гимнаст Давид Белявский занял шестое место в упражнении на перекладине на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в Монреале (Канада). Золотую медаль завоевал хорват Тин Србич, призёрами чемпионата мира стали голландские спортсмены Эпке Зондерланд и Барт Дюрло.

Ранее на чемпионате мира Белявский завоевал две медали, став серебряным призёром в упражнении на коне и бронзовым – на брусьях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада

Мужчины. Перекладина

1. Тин Србич (Хорватия) – 14,433.

2. Эпке Зондерланд (Нидерланды) – 14,233.

3. Барт Дюрло (Нидерланды) – 14,200…

6. Давид Белявский (Россия) – 13,533.