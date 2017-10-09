Видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Звезда» — «Лада»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги подмосковная «Звезда» на своей площадке примет тольяттинскую «Ладу».

На данный момент звенигородская команда одержала три победы в четырёх проведённых матчах и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Тольятинские гандболистки же являются лидерами соревнований, одержав пять побед в пяти сыгранных поединках.

Видеотрансляцию матча «Звезда» — «Лада» можно посмотреть на «Чемпионате», а также на официальном сайте Федерации гандбола России. Начало матча — в 19:30 мск.