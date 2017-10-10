Летающие лыжники Матавин, Котик, Хазетдинов и Васильев выиграли золото ЧР

В Сочи завершился летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В командном турнире на трамплине К-125 победила сборная Башкортостана и Московской области в составе Николая Матавина, Кирилла Котика, Ильмира Хазетдинова и Дмитрия Васильева. Второе и третье места заняли первая и вторая команды Нижегородской области.



Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России. Сочи

Мужчины. Командные соревнования. К-125

1. Башкортостан – Московская область (Николай Матавин, Кирилл Котик, Ильмир Хазетдинов, Дмитрий Васильев) – 900,7.

2. Нижегородская область-1 (Михаил Максимочкин, Никита Товкес, Роман Трофимов, Денис Корнилов) – 896,5.

3. Нижегородская область-2 (Максим Мигачев, Александр Шувалов, Сергей Шулаев, Иван Ланин) – 741,5.