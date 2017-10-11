CAS принял решение о дисквалификации Пятых на основании доклада Макларена

Спортивный арбитражный суд, в августе 2017 года дисквалифицировавший российскую легкоатлетку Анну Пятых, выступающую в тройном прыжке, на четыре года за нарушение антидопинговых правил, при вынесении решения пользовался данными доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, сообщает AP. Информация из доклада Макларена впервые была использована для дисквалификации спортсмена.

Срок четырёхлетней дисквалификации отсчитывается с 15 декабря 2016 года, когда спортсменка была временно отстранена от соревнований. Также были аннулированы её результаты на чемпионате мира-2007 и в период с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года.