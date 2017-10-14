«Чеховские медведи» потерпели пятое поражение в Лиге чемпионов

Гандболисты «Чеховских медведей» потерпели пятое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. На своей площадке подопечные Владимира Максимова со счётом 26:32 уступили соседу по турнирной таблице — македонскому «Металлургу». Самым результативным в составе хозяев стал Дмитрий Санталов, 6 раз поразивший ворота гостей. 5 голов на счету Максима Куреткова.

5 ноября «Медведи» вновь сыграют с «Металлургом», но уже на выезде.

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа D. 5-й тур

«Чеховские медведи» (Россия) – «Металлург» (Македония) – 26:32 (15:15).