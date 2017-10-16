Российские рапиристки выиграли командное первенство на этапе КМ в Мексике

Женская сборная России по рапире одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в Канкуне (Мексика) в командном первенстве. В непростом финальном противостоянии россиянки одолели команду Италии со счётом 45:42.

В командных соревнованиях за сборную России на этапе выступали Анастасия Иванова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.

Напомним, в конце лета россиянки Ирина Елесина, Лейла Пириева, Аделя Абдрахманова заняли второе место в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в рамках Всемирной летней универсиады в Китайском Тайбэе.