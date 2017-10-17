Фрум: «Тур де Франс» 2018 года станет настоящим вызовом для велогонщиков

Британский велогонщик Кристофер Фрум, четырежды выигрывавший «Тур де Франс», поделился впечатлениями от презентации маршрута «Большой петли» 2018 года.



«В следующем году нас ждёт серьёзный вызов. Предстоящий «Тур» станет испытанием для каждого аспекта езды. Королевским этапом обещает стать гонка в Альп-д'Юэзе. Восхождение на высоту 5 тыс. метров – это самое тяжёлое, что ждёт спортсменов. Пока мы не доберёмся до Альп, «Тур» будет крайне нервным. Гонка в целом будет очень нервной. В северо-западной части Франции часто дуют ветра, и это также сыграет большую роль», – сказал Фрум в интервью Eurosport.

В Париже прошла презентация маршрута «Тур де Франс» 2018 года