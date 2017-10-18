Штангисты РФ взяли два серебра на ЧЕ среди молодёжи и юниоров

В Дурресе (Албания) продолжается первенство Европы по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров. 18 октября российские спортсмены завоевали две серебряные медали.
Ксения Максимова взяла серебро в весовой категории до 63 кг, уступив румынке Лоредане Тома. Среди юниоров в весе до 77 кг Вячеслав Яркин занял второе место, проиграв Ритварсу Сухареву из Латвии.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы среди молодёжи и юниоров. Дурресе, Албания
Женщины. До 23 лет. До 63 кг
1. Лоредана Тома (Румыния) – 236 (106+130).
2. Ксения Максимова (Россия) – 215 (100+115).
3. Дарья Цевелёва (Беларусь) – 206 (92+114).
4. Ольга Те (Россия) – 202 (92+110).
Юниоры. До 77 кг
1. Ритварс Сухарев (Латвия) – 333 (154+179).
2. Вячеслав Яркин (Россия) – 332 (148+184).
3. Челил Эрдоглу (Турция) – 323 (146+177)…
7. Фаиль Закиров (Россия) – 302 (137+165).