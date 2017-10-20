Шмелёва стала бронзовым призёром ЧЕ по велоспорту на треке в гите на 500 м

Российская спортсменка Дарья Шмелёва стала бронзовым призёром чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Берлине (Германия), в гите на 500 метров с места.

Первый результат показала Мириам Велте, второй стала ещё одна представительница Германии — Паулина Грабош.

Это вторая медаль Шмелёвой на чемпионате Европы. Накануне она первенствовала в командном спринте вместе с Анастасией Войновой.

Велотрек. Чемпионат Европы. Берлин, Германия

Женщины. Гит на 500 м

1. Мириам Велте (Германия) – 33,321.

2. Паулина Грабош (Германия) – 33,559.

3. Дарья Шмелёва (Россия) – 33,757.