Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Звезда» — «Брюль»

Сегодня, 22 октября, в Звенигороде состоится ответный матч второго раунда женского гандбольного Кубка ЕГФ между местной «Звездой» и командой «Брюль» из Швейцарии — 30-кратным чемпионом своей страны и 10-кратным обладателем национального Кубка.



Первый матч, также проходивший в Звенигороде и состоявшийся накануне, завершился победой «Звезды» со счётом 29:25 (15:15).

Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.