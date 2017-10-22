Сборная России по велоспорту на треке — 7-я в медальном зачёте ЧЕ

Сборная России по велоспорту на треке заняла седьмое место в общекомандном медальном зачёте завершившегося в Берлине чемпионата Европы. В активе россиян 10 медалей (одна золотая, четыре серебряные и пять бронзовых).

Золото в командном спринте завоевали Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва, которая также стала третьей в гите на 500 м и в индивидуальном спринте. Две медали выиграла Евгения Аугустинас: серебро в гонке на выбывание и бронзу в скрэтче. Серебряными призёрами также стали Гульназ Бадыкова (гонка по очкам), Шейн Перкинс (кейрин) и Максим Пискунов (гонка на выбывание). Бронзовые медали взяли Денис Дмитриев (индивидуальный спринт) и мужская российская сборная в командной гонке.

Первыми в медальном зачёте стали немецкие гонщики, выигравшие 12 (5, 4, 3) медалей, второе место заняла команда Франции — 8 (5, 1, 2) наград, третье — сборная Великобритании (3, 1, 0).