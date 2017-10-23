Никитина: «Звезда» получила хороший урок от швейцарок

Гандболистка «Звезды» Ирина Никитина рассказала об ответном домашнем матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ со швейцарском «Брюлем», в ходе которого россиянки сумели сократить отставание до необходимых 4 мячей (24:28). «Звезда» вышла в 3-й раунд турнира благодаря большему количеству голов в номинально гостевом матче.

«В нашей команде много молодых игроков, мы пока еще в поиске лучшей игры. Приятно, что в нужный момент второго матча с «Брюлем» проявили злость и характер. Такие битвы конечно же закаляют и сплачивают коллектив, но надо отметить и то, что от швейцарок мы получили хороший урок. К счастью, он состоялся в начале турнира», — приводит слова Никитиной «Подмосковье сегодня».

Соперники «Звезды», а также «Лады», «Астраханочки» и «Кубани» в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ определятся во вторник в ходе жеребьевки в штаб-квартире ЕГФ в Вене.