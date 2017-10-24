Гэтлин: Болт будет должен мне $100, когда вернётся через год

Американский спринтер олимпийский чемпион 2004 года, четырёхкратный чемпион мира Джастин Гэтлин, вернувшийся в большой спорт после четырёхлетней дисквалификации за применение допинга, верит, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт вернется в спорт.

«Теперь, когда у него свободное время, я сказал, что даю ему год. Веселись, отдыхай, хорошо проводи время, но ты вернёшься и будешь должен мне сто долларов. Я сделал ставку и он согласился на спор.

Я верю в его возвращение в спринт, потому что когда у тебя есть какая-то страсть, тебе трудно отказаться от неё. Несмотря на то, что он выиграл все награды, которые мог выиграть, во всех соревнованиях. В конце можно потерять свой запал. Ты начинаешь думать, что можешь сделать ещё. Побить свой мировой рекорд? Выиграть ещё одну, и ещё одну, и ещё одну золотую медаль? Что ещё я могу сделать? Мотивации вставать каждое утро нет. Поэтому он уходит из спорта. Но сейчас немного отдохнет, насладится жизнью, найдет себя и, думаю, он вернётся каким-то образом в лёгкую атлетику. Может, ему потребуется ещё год», — приводит слова Гэтлина The Post Game.