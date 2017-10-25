Чемпион Европы в беге на 5000 м Фифа арестован за допинговые махинации

Чемпион Европы 2016 года в беге на 5000 м испанец Илиас Фифа арестован в своём доме в Санта-Коломе по обвинению в участии в махинациях с допингом, сообщает AS. Полиция Каталонии провела антидопинговую операцию, целью которой было обнаружение запрещённых препаратов. Всего в ходе операции были задержаны 15 человек.

В 2015 году Фифа стал чемпионом Европы по кроссу, а в 2016-м завоевал серебряную медаль.

Илиас участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где закончил борьбу на стадии предварительных забегов.