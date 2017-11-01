Кулижников: на обвинявших меня в скандале с мельдонием смотрю как на предателей

Трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте российский конькобежец Павел Кулижников сообщил, что некоторые спортсмены извинились перед ним за обвинения после скандала с мельдонием. В начале марта 2016 года появилась информация, что допинг-проба Павла дала положительный результат на мельдоний. В апреле его отстранение было снято.

«Понимаю, что не каждый пойдёт на признание своих ошибок. За это можно уважать человека. Но я всё равно смотрю на этих людей как на предателей. Зачем вообще было что-то говорить, не зная ситуации? Лучше молчать. Поэтому особого смысла в извинениях не вижу. Предавший предаст и второй раз.

Они говорили, что осознали свои ошибки и их просто так настраивали. Извинялись. Сказали, что посмотрели на ситуацию нейтрально и поняли, что всё разыграно политически.

Вообще, я ни на кого зла не держу. И обижаться точно не собираюсь. Не пацанское это дело. Было и было», — цитирует Кулижникова «Спорт-экспресс».