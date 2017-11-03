Третьяков: у меня есть Родина, под нейтральным флагом выступать я не готов

6 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рассмотрит дела российских скелетонистов, среди которых олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. Сам он находится на сборе в США, где в тот же день стартует официальная тренировочная неделя первого в сезоне этапа Кубка мира, и не будет присутствовать на заседании в Лозанне.

«Если честно, стараюсь не думать об этом. От нас всё равно уже ничего не зависит. Тренируемся, катаемся и полностью погружены в свою деятельность. А что будет в понедельник – посмотрим. Всё возможно. Зачем к этому готовиться. Наоборот, нужно верить в лучшее.

Если Россию допустят до Олимпийских игр в Пхёнчхане под нейтральным флагом? Сначала нужно дожить до неё. Но пока так – под нейтральным флагом выступать я не готов. У меня есть Родина, моя страна. Без флага я не смогу», — приводит слова Третьякова «Спорт-экспресс».