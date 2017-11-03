Россия сыграет с Ираном за бронзу Межконтинентального кубка

Сборная Ирана стала соперником российской команды в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в ОАЭ.

В полуфинале Иран проиграл Бразилии со счетом 4:6. Ранее сборная России в своём полуфинале уступила команде Португалии — 2:3. Команды России и Ирана встречались на групповом этапе турнира, и победу в овертайме со счетом 4:3 одержали российские футболисты.

В финале турнира встретятся сборные Португалии и Бразилии. Финал и матч за бронзовые медали пройдут 4 ноября.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Полуфинал

Бразилия – Иран – 6:4 (2:1, 3:1, 1:2).