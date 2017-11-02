Сборная России победила Иран на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае одолела команду Ирана со счётом 4:3. В начале встречи Алексей Макаров оформил хет-трик, однако азиатская сборная в каждом из периодов забила по голу и перевела встречу в овертайм. В дополнительное время победу сборной России принёс автогол Хассана Абдоллахи.

Подопечные Михаила Лихачёва заняли первое место в группе и в полуфинале сыграют с португальцами. Второй финалист определится в противостоянии команд Бразилии и Ирана.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа В. 3-й тур

Россия — Иран — 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0).