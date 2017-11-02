Сборная России победила Иран на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае одолела команду Ирана со счётом 4:3. В начале встречи Алексей Макаров оформил хет-трик, однако азиатская сборная в каждом из периодов забила по голу и перевела встречу в овертайм. В дополнительное время победу сборной России принёс автогол Хассана Абдоллахи.
Подопечные Михаила Лихачёва заняли первое место в группе и в полуфинале сыграют с португальцами. Второй финалист определится в противостоянии команд Бразилии и Ирана.
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ
Группа В. 3-й тур
Россия — Иран — 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0).
Не судите. Судимы будете. Россия вырвала победу у Ирана и арбитров
Как бы играла сборная России по пляжному футболу, если бы судьи (представить сложно!) ей помогали? Ну а пока побеждаем и Фемиду, и Иран.