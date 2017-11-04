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175 лет назад 2016
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Прямая видеотрансляция матча гандбольной Суперлиги «Астраханочка» — «Звезда»

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«Астраханочка» в матче женского чемпионата России по гандболу примет на своей площадке подмосковную «Звезду». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.

Подопечные Георгия Заикина выиграли шесть матчей из семи и с 12-ю очками занимают второе место в турнирной таблице соревнований, а команда Алексея Гумянова располагается на четвёртой позиции, имея в активе восемь баллов. Звенигородские гандболистки одержали четыре победы в шести матчах.

Посмотреть прямую трансляцию этого матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ЖГК Астраханочка ЖГК Звезда
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