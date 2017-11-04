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175 лет назад 2016
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Винер-Усманова: российские «художницы» присоединяются к движению Putin Team

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала, что сборная России по художественной гимнастике присоединяется к общественному движению Putin Team. О создании движения в среду, 2 ноября, объявил хоккеист Александр Овечкин.

«Присоединяемся к этому движению, мы уже давно к нему присоединились. Просто названия никакого не дали, но мы уже 20 лет в движении, поём гимн России, и половина из этого — в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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